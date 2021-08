CdS – Lautaro, Atletico pista calda: “L’Inter vuole 90mln. Senza Griezmann assalto Simeone”

Non solo Romelu Lukaku: anche Lautaro Martinez è nel mirino delle grandi squadre d'Europa, pronte a presentare offerte molto allettanti

"Martinez, invece, è stato richiesto dall'Arsenal che però, pur essendo un top club, non lo intriga. Se lascerà l'Inter, l'argentino vuole una squadra in grado di lottare per vincere sia il campionato sia la Champions. L'opzione più calda per lui è quella dell'Atletico Madrid che lo aveva cercato nelle scorse settimane e magari tornerà a bussare alla porta nerazzurra se Simeone non potrà avere Griezmann. I colchoneros sanno bene qual è la richiesta dell'Inter ovvero 80-90 milioni e al primo assalto ne hanno offerti la metà. Complicato pensare che raddoppino la posta e non a caso nella loro lista dei desideri al terzo posto c'è Rafa Mir del Wolverhampton, più accessibile".