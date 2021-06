AS – Atletico, situazione economica complicata ma Simeone vuole Lautaro. L’Inter…

A giorni dovrebbe arrivare l'annuncio del rinnovo del tecnico che chiede il Toro. L'Atletico proverà ad accontentarlo

A giorni dovrebbe arrivare l'annuncio: Diego Simeone rinnova con l'Atletico Madrid fino al 2024. Come riporta il quotidiano As, la situazione economica del club spagnolo è complicata ed hanno chiesto un aumento di capitale per garantire la continuità del progetto.

Soldi che arriverebbero per alleviare le perdite dovute alla crisi globale causata dalla pandemia Per questo, secondo il quotidiano, il miglior acquisto sarà il rinnovo del Cholo. Nonostante una situazione finanziaria complicata, l'Atletico proverà comunque a soddisfare la richiesta dell'allenatore argentino, che per rinforzare la squadra ha fatto il nome di Lautaro Martinez. "Operazione molto complicata perché l'Inter chiede 70 milioni per il trasferimento dell'attaccante argentino", si legge su AS.