Attaccante Inter, due opzioni low cost alla portata. “Difficile arrivare al preferito di Conte”

In casa Inter tiene banco l’argomento mercato, visto che la finestra invernale si è da poco aperta. I nerazzurri, oltre ad un centrocampista, cercano anche un attaccante. E l’opzione potrebbe nascer qualora Pinamonti – intrigato dal Benevento – dovesse accettare l’offerta dei sanniti e liberare dunque spazio per un nuovo innesto.

Secondo La Gazzetta dello Sport, è Gervinho del Parma il preferito di Antonio Conte come vice-Lukaku ma la trattativa per avere l’ex Roma non è facile e, al contrario, è difficile che si possa chiudere.

Pellé ed Eder, invece, sono in uscita dalla Cina e potrebbero diventare nomi caldi nelle prossime settimane. “Sono low cost da cogliere eventualmente più in là”, chiosa la Rosea.