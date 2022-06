Tra Sanchez, Correa, Dzeko e… Lautaro: gli scenari per vedere Dybala all’Inter

“E l’indiziato non può essere Correa, che ha un ingaggio nettamente inferiore (3 milioni). Per far sì che arrivi Dybala, a partire dovrebbe essere Edin Dzeko. Non per una questione tecnica, ma perché il bosniaco guadagna 5,5 milioni, numeri compatibili con quelli della Joya. Oggi, però, va detto, per Dzeko non ci sono trattative avviate. A meno che… la convergenza importante non riguardi Lautaro. Non ci sono segnali in tal senso, l’argentino ha manifestato a più riprese la volontà di rimanere. Però gli scenari sono sempre in evoluzione. Smentito in ogni caso l’interesse del Tottenham”, si legge.