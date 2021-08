Sky – L’infortunio di Thuram apre un’autostrada per Correa: Joaquin spinge per l’Inter

Dopo giorni di trattative parallele e saliscendi, ora le strategie in attacco dell'Inter sembrano davvero ben definite

Dopo giorni di trattative parallele e saliscendi, ora le strategie in attacco dell'Inter sembrano davvero ben definite. Secondo quanto riporta Sky Sport, infatti, l'infortunio al ginocchio di Marcus Thuram, tra i nomi più caldi in ottica nerazzurra, apre un'autostrada verso Milano a Joaquin Correa.

L'attaccante del Borussia Moenchengladbach potrebbe stare fuori per un po', dato che in Germania si parla di interessamento del legamento collaterale. Dunque, tutto sembra apparecchiato per l'arrivo di Correa, anche perché l'argentino spinge per arrivare alla corte di Inzaghi. Se la Lazio abbasserà le sue richieste e si avvicinerà maggiormente al budget stanziato dall'Inter, Correa potrebbe davvero in breve tempo sbarcare a San Siro e superare così definitivamente Thuram.