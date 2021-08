Tare: “Correa? Vuole andare via. C’è questa possibilità con l’Inter, vedremo…”

Intervenuto a Sky Sport, il ds della Lazio Igli Tare ha parlato della sfida di questa sera con l'Empoli ma anche di mercato

"Il gioco di Sarri è differente rispetto a quello che abbiamo fatto negli anni passati, serve tanta intensità. Correa dallo scorso anno ha espresso il desiderio di lasciare la Lazio e andare a giocare altrove. C'è questa possibilità che esiste con l'Inter, vediamo come evolverà nelle prossime ore. Per noi è un giocatore importante, lo sa. Dipende da quello che vuole fare l'Inter, poi vediamo. Ci sono anche richieste all'estero, ma lui vuole restare in Italia. Distanza? Per essere corretti diciamo che non c'è mai stata una vera trattativa, ci sono delle volontà, ma fino a ora non è una trattativa vera. Ci sono i procuratori che stanno facendo un grande lavoro per risolvere questo problema, vediamo nelle prossime ore. Chi rimane deve rimanere contento. Rispettiamo lo stato d'animo del ragazzo, si è sempre comportato bene. Tornato dal Sudamerica è stato esemplare, vediamo finché il mercato è aperto serve pazienza. Si deciderà per un verso o per un altro".