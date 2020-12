Attacco Inter, prima decisione netta: “Cancellato dalla lista un profilo che non scalda Conte”

L’Inter è già al lavoro per rinforzarsi e le voci sui possibili rinforzi dei nerazzurri si moltiplicano. In attacco, per esempio, si valutano molti profili. Si è parlato anche di Leonardo Pavoletti, centravanti del Cagliari, nell’ambito di un possibile scambio con Radja Nainggolan. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, però, il calciatore non scalda né Conte né lo staff tecnico:

“Dal Cagliari per il cartellino del Ninja non verranno accettate contropartite tecniche né scambi di prestiti: è un no all’ipotesi Pavoletti che al momento non scalda né la dirigenza né lo staff tecnico. I sardi per avere il belga devono pagargli l’ingaggio da gennaio a giugno oppure trovare un accordo per l’acquisto del cartellino“.

(Fonte: Corriere dello Sport)