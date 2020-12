Inter, via Pinamonti: “Conte traccia profilo a Marotta. Mercato, salta fuori idea interessante”

Nel prossimo mercato di gennaio, l’attacco dell‘Inter sarà certamente uno dei reparti posti sotto l’attenzione di Conte, Marotta e Ausilio. Serve rinforzare una zona di campo che, in questo inizio di stagione, ha certamente mostrato delle lacune in quanto a profondità.

Per esempio, Andrea Pinamonti. Un giovane di sicure prospettive, certo, ma che il presente non ha convinto l’allenatore nerazzurro, che non lo ritiene ancora pronto a certi livelli. Ecco perché andrà via a giocare in prestito. Al suo posto, Conte vuole un giocatore maggiormente esperto. Questo il profilo tracciato a Marotta.

“Conte non crede in Pinamonti e al suo posto cerca un centravanti più esperto, anche in prestito. Ecco perché col Cagliari è nata l’idea Pavoletti, un’operazione ben strutturata che porterebbe il “Ninja” in prestito in Sardegna e l’ex Genoa all’ombra della Madonnina“, scrive calciomercato.com.

(Fonte: calciomercato.com)