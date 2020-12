Mercato Inter, caccia al rinforzo in attacco: Conte ha già indicato la propria preferenza

Arturo Vidal è completamente recuperato ma Antonio Conte potrebbe optare per tenerlo in panchina, fargli giocare qualche minuto con lo Spezia salvo poi rilanciarlo titolare contro il Verona nell’ultimo match del 2020.

SANCHEZ – Mercoledì potrebbe esserci anche Sanchez: “Lo staff medico lavora per far sì che il cileno possa essere arruolabile per la panchina, dopo il problema muscolare all’adduttore sinistro avvertito a Cagliari. Difficile, ma non impossibile anche se tutte le precauzioni verranno prese in esame, considerato che in attacco le scelte sono praticamente ridotte a zero”, scrive infatti Tuttosport.

MERCATO, IDEA GERVINHO – Il quotidiano torinese traccia anche un identikit del giocatore che farebbe al caso dell’Inter per quanto riguarda l’attacco, considerando il fatto che la quarta punta, Pinamonti, è al momento infortunata ma anche sul mercato. “Manca pure Pinamonti, pure lui però in uscita, in attesa che il mercato regali un rinforzo a Conte, con Gervinho sempre in pole nelle preferenze, non fosse altro perché con il Parma è restata in sospeso sempre l’idea di uno scambio proprio con Pinamonti”.