Mancano ancora 13 giorni alla fine del mercato e l'Inter metterà a segno (almeno) un'operazione in entrata, in difesa. Da settimane i dirigenti nerazzurri cercano un vice Bastoni di piede mancino. L'identikit giusto sembra essere diventato Tomas Palacios , difensore classe 2003 di proprietà del Talleres ma in prestito all'Independiente Rivadavia fino al 31 dicembre.

Occhi mirati in difesa ma non è da escludere un colpo anche in attacco. Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport: "Se il rinforzo in difesa arriverà certamente, per quanto riguarda l’attacco invece la situazione è da considerare quantomeno “fluida”. «Abbiamo scelto in questo momento di restare così, ovvero con le 5 punte che abbiamo. Sappiamo che il mercato è in evoluzione, ma ci sentiamo ben coperti», ha detto Inzaghi. Il quinto attaccante, seppur non nominato, sarebbe Correa. Significa allora che il Tucu ha davvero la possibilità di restare? Arrivasse un’offerta di un certo tipo, infatti, l'argentino non verrebbe trattenuto, anzi"