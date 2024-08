La priorità per gli uomini mercato dell'Inter è un difensore. Lo ha confermato lo stesso Simone Inzaghi, così il club nerazzurro sta valutando diversi profili, Palacios su tutti. Intanto da Viale della Liberazione si lavora anche sulle uscite con Radu al Sassuolo a titolo definitivo e Fontanarosa alla Reggiana (prestito).

Mentre, come sottolinea il Giornale, Correa è stato offerto al Genoa. Arnautovic invece ha detto no a un club turco e a uno del Qatar; poiché vuole restare in nerazzurro. Gudmundsson (Genoa) è a un passo dalla Fiorentina.