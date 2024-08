Simone Inzaghi ieri ha parlato in conferenza stampa. Alla vigilia del debutto in campionato contro il Genoa, il tecnico nerazzurro ha ribadito una cosa: serve un difensore. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, il tecnico e i dirigenti hanno affrontato l’argomento ieri mattina ad Appiano. E lo scenario, confermato, è quello che ha portato la società nerazzurra sulle tracce di Tomas Palacios, 21enne argentino che gioca nell’Independiente Rivadavia.

"Un giovane, come espressamente indicato dalla proprietà come profilo. Ed è un indirizzo che è stato frutto di una mediazione. Inzaghi avrebbe preferito un giocatore di maggiore esperienza, pronto all’uso. Aveva indicato il nome di Rodriguez, gli sarebbe andato più che bene anche lo svincolato Hermoso, ex Atletico Madrid. Per la verità, in assoluto l’esigenza tecnica di un difensore non convinceva neppure del tutto i dirigenti, anche nell’ottica di un Buchanan che rientrerà dall’infortunio tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre".