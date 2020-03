Attacco Inter, profilo tutto nuovo. Nome segreto, ma si conosce una caratteristica precisa

Il campionato è fermo, ma l’Inter si sta comunque muovendo sul mercato in vista della prossima stagione. Che vedrà alcuni cambiamenti nella squadra a disposizione di Antonio Conte, soprattutto in attacco. Nel reparto offensivo, infatti, solo Lukaku è certo di restare al suo posto. Con Lautaro destinato al Barcellona e Sanchez sempre più vicino al ritorno al Manchester United, la società è concentrata sui nuovi da portare a Milano. E, secondo il Corriere dello Sport, c’è anche la possibilità che spunti un Mister X, con una caratteristica precisa:

“Conte vuole cominciare il prossimo anno con 4 attaccanti “veri” in rosa. L’idea era quella di puntare su un altro giocatore in scadenza, vale a dire Mertens, che però è ormai avviato a rinnovare con il Napoli. Significa che occorre trovare un altro profilo. Partendo, comunque, da un identikit: dovrà essere un elemento in grado di puntare l’uomo e di creare superiorità. All’Inter, quest’anno, è mancato un elemento con queste caratteristiche. Lo poteva essere Politano, che, però, con il passare dei mesi è finito in fondo alle gerarchie“.

(Fonte: Corriere dello Sport)