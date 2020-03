Inter, corsa e qualità: nome mai fatto prima per la fascia. Affare da 20 mln, sfida al Napoli

La stagione è stata messa in pausa dall’emergenza sanitaria coronavirus, questo è vero, ma le società non stanno certo a guardare. Approfittare dello stop per imbastire possibili operazioni future può diventare fondamentale in un momento come questo. E l’Inter, di conseguenza, ha drizzato le antenne su nomi interessanti del panorama europeo. Come per esempio Kostas Tsimikas, laterale mancino dell’Olympiakos, valutato 20 milioni dalla società greca e seguito anche dal Napoli. Scrive la Gazzetta dello Sport:

“L’Inter sta seguendo da vicino la crescita di Kostas Tsimikas, laterale sinistro dell’Olympiacos, 24 anni a maggio. Il giocatore è stato accostato anche al Napoli. Il club nerazzurro ha però di recente – lo scorso 23 febbraio per l’esattezza – mandato un osservatore per visionarlo dal vivo, nel match contro il Paok Salonicco. L’Olympiacos chiede 20 milioni. Tsimikas deve la sua crescita nel settore giovanile dell’Olympiacos a Georgatos, vecchia conoscenza dell’Inter“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)