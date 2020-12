CdS – Inter, vice Lukaku? Conte valuta profilo diverso. Ecco perché in corsa restano in 2

Il tema del possibile arrivo del vice Lukaku è uno degli argomenti più caldi in casa Inter. Ma Antonio Conte, stando all’edizione odierna del Corriere dello Sport, starebbe valutando anche l’ingaggio di un profilo del tutto diverso dal belga, anche per dare soluzioni differenti alla squadra. Ecco perché in corsa resterebbero Gomez e Gervinho:

“Conte, in questo momento, più che ad un vice-Lukaku pensa ad un elemento più tecnico. Gervinho è un’opzione, costruendo uno scambio con il Parma, a cui finirebbe il centravanti trentino. Ma occhio anche all’occasione Papu. Marotta e Ausilio non faranno investimenti per un quasi 33enne, ma, se l’Atalanta dovesse liberarlo a costo zero o quasi, allora se ne potrebbe parlare. Qualcosa di più, in questo senso, si capirà quando il club bergamasco incontrerà Riso, l’agente dell’argentino“.

(Fonte: Corriere dello Sport)