Inter, il giorno del confronto: ad Appiano Conte, Marotta e Ausilio. Ma Zhang potrebbe…

Ad Appiano Gentile è il giorno del confronto tra Antonio Conte, Beppe Marotta e Piero Ausilio. Dal colloquio fra i tre (a cui, però, potrebbe partecipare anche il presidente Steven Zhang in collegamento dalla Cina) le strategie dell‘Inter sul prossimo mercato di gennaio potrebbero risultare più chiare.

Scrive il Corriere dello Sport:

“Più che un summit per decidere il futuro dell’Inter, come avvenuto lo scorso agosto a Villa Bellini, quella di oggi alla Pinetina sarà sostanzialmente una riunione di lavoro (…). Da Conte, fino a Marotta e Ausilio, ognuno darà il proprio contributo per capire come poter alzare le chances scudetto della squadra nerazzurra. Non è da escludere che possa partecipare anche Steven Zhang, in collegamento dalla Cina. Ma, in ogni caso, non cambierà la sostanza: la sessione invernale dovrà essere condotta a saldo zero“.

(Fonte: Corriere dello Sport)