Inter, attacco 2020-21 stellare: “Martial o Aubameyang? Il vero sogno di Marotta è un altro”

La sensazione è che il reparto d’attacco della prossima stagione dell‘Inter sarà quasi totalmente rinnovato rispetto a quello attuale a disposizione di Antonio Conte. L’unico certo di restare, infatti, è Romelu Lukaku. Per il resto, invece, tanti punti di domanda, come riportato da Tuttosport. Che, nel fare una panoramica sulle situazioni specifiche, fa anche alcuni nomi in ottica nerazzurra. I profili papabili sono Martial e Aubameyang (come sostituti di Lautaro Martinez), con Mertens e Giroud nel mirino come parametri zero. Ma, secondo il quotidiano, il vero sogno di Marotta è Antoine Griezmann, che potrebbe rientrare proprio nella trattativa per Lautaro al Barcellona:

“La cessione di Mauro Icardi, che sia al Paris Saint-Germain o ad un altro club, è un passaggio fondamentale del prossimo mercato dell’Inter. La campagna rafforzamenti del club nerazzurro toccherà quasi certamente tutti i reparti, in particolare l’attacco dove oggi solamente Lukaku è certo di rimanere. Su Lautaro Martinez, si sa, è forte il pressing del Barcellona. Difficile la permanenza di Alexis Sanchez, arrivato in prestito secco. Esposito il 2 luglio compirà 18 anni e firmerà un contratto fino al 2025, ma spetterà a Conte decidere se tenerlo in rosa oppure mandarlo in prestito per una stagione. E’ per questo che Marotta e Ausilio corteggiano i parametri zero Mertens – soprattutto – e Giroud, oltre a monitorare le situazioni di tanti top player offensivi che, nel caso, potrebbero prendere il posto di Martinez: da Aubameyang a Martial, passando per Werner e il sogno Griezmann (da inserire nell’operazione Lautaro con il Barcellona, ma i costi sono elevati)“.

(Fonte: Tuttosport)