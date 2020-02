Conte su Lautaro: “Distratto? È serio e concentrato. È cresciuto tanto, può migliorare ancora”

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa, alla vigilia della sfida con la Sampdoria, delle voci di mercato relative a Lautaro Martinez col Barcellona in prima linea per cercare di strapparlo ai nerazzurri:

“Lautaro è serio e concentrato. Sta facendo bene, deve continuare, ha margini di crescita notevoli, ha solo 22 anni, rispetto allo scorso anno è cresciuto tanto e ha ancora margini di miglioramento. È serio, lavora e sono contento di averlo a disposizione”.