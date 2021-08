TMW – Attacco, Marotta piazza la zampata di fine mercato? Beppe valuta un colpo per l’Inter

Giorni intensi, probabilmente decisivi, per costruire l'attacco dell'Inter della stagione 2021-22 ormai alle porte

Giorni intensi, probabilmente decisivi, per costruire l'attacco dell'Inter della stagione 2021-22 ormai alle porte. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio lavorano sottotraccia per portare avanti diverse trattative e chiudere l'ultimo colpo da regalare a Simone Inzaghi. Non è affatto escluso, però, che i nerazzurri negli ultimi giorni di mercato possano piazzare una zampata, magari per un arrivo in prestito, per arricchire ulteriormente la rosa interista. Per questo il nome di Moise Kean è da tenere sempre in considerazione: