Tuttosport – Inter, a Londra Ausilio ha cercato acquirenti per Dumfries: gli scenari

"Ausilio nella sua missione londinese non ha parlato con il Chelsea ma piuttosto ha cercato acquirenti per Denzel Dumfries . Il Chelsea vuole ammortizzare il prestito di Lukaku (che costa 23 milioni a bilancio) e non può accettare che l’Inter paghi solo 6-7 milioni per il prestito, da qui l’idea di inserire una contropartita che - alla fine - potrebbe essere proprio l’olandese. I margini per la trattativa - che deve chiudersi entro il 30 giugno (termine ultimo per sfruttare il decreto crescita per l’ingaggio di Big Rom) - sono sempre stretti, ma la volontà del giocatore, come più volte sottolineato, può essere decisiva".