Inter-Lukaku, possibile sorpresa: “Ipotesi gentlemen agreement col Chelsea. C’è nuovo scenario”

Romelu Lukaku continua a pensare a un ritorno all'Inter . E' l'unica ipotesi che Big Rom prende in considerazione e lo ha fatto chiaramente capire al Chelsea. Anzi, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il belga punta, in un modo o nell'altro, a restare a Milano anche dopo la prossima stagione. Riferisce il quotidiano:

"Romelu Lukaku continua a pensare all'Inter. Il suo obiettivo primario è un ritorno in prestito a Milano, ma il top sarebbe un'operazione... alla Morata, imbastita da Atletico e Juventus nel 2020. Il belga sa bene che con i nuovi regolamenti della Fifa non è più possibile andare oltre i 12 mesi di prestito. Ciò nonostante, sogna un viaggio solo andata sull'asse Inghilterra-Italia attraverso un gentlemen agreement tra i due club. Ovvero prestito oneroso per il 2022-23, nuovo prestito sempre oneroso per il 2023-24 (non formalizzabile adesso) e poi l'acquisto del cartellino da parte di Zhang".