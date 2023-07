Ausilio: “Brozovic? Ci sta cambiare dopo anni. Mercato? Un sacrificio all’anno va fatto”

"Godo. Innanzitutto perché è un ragazzo splendido. Poi, c'è la soddisfazione di averlo scoperto. Mi è dispiaciuto godermelo poco. Non perché qualcuno mi avesse obbligato a venderlo, ma quando arriva un'offerta importante come quella del Real Madrid per un ragazzo giovane e quell'offerta ti permette di risolvere alcune situazioni, è difficile dire di no. Difficile anche per il calciatore dire di no al Real Madrid quando chiama. All'epoca non eravamo strutturati per sostenere un rinnovo piuttosto che fare una squadra altamente competitiva. Oggi avremmo la forza di trattenerlo".