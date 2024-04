Ausilio: “Avremo 4 attaccanti. Zirkzee e Gudmundsson? Mi piacciono entrambi. L’obiettivo è…”

Giornata di festa in casa nerazzurra. Festa lunga per tutti. Raggiunto dai microfoni di Pressing in Terrazza21 Piero Ausilio. Queste le parole del dirigente a margine delle celebrazioni: "Quello che ho visto oggi è qualcosa che non si può descrivere. Il prossimo anno Bisseck ha detto che si rivince? Non c'era coca-cola sul pullman, noi non ci siamo mai nascosti, questa stagione è iniziata in una maniera precisa. Faremo il possibile per riparteci, l'Inter non può competere per non vincere, poi se lo faranno altri gli faremo i complimenti. Rischio di sentirsi troppo più forti? No, assolutamente no. In Italia ogni anno ci sono 4-5 squadre che vogliono vincere lo scudetto, noi siamo l'Inter a inizio stagione abbiamo annunciato il nostro obiettivo, altri invece no. Siamo l’Inter, non potremo mai iniziare una stagione dicendo ‘vogliamo arrivare nei primi 4’, dobbiamo sempre provare a vincere. Non è detto che ci si riesca, ma ci si deve sempre provare. Abbiamo cercato di creare uno zoccolo duro di giocatori non solo italiani ma interisti, non parlerei solo di italiani ma di qualità se poi è italiano tanto meglio. CI sono tanti ragazzi in prestito, penso a Oristianio, Fabbian, noi siamo attentissimi. La squadra va fatta con i numeri giusti non per forza con 30 giocatori. Sono lucido? Lucido pochissimo. Zirkzee o Guðmundsson? Mi piaciono entrambi sono di qualità ma non vuol dire che l'Inter li possa comprare. Dicono che avremo cinque attaccanti, ne avremo quattro"