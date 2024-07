Inter, Ausilio: “Il rinnovo di Inzaghi arriverà, se lo è meritato”

Intervenuto nel corso del Gran Galà d’apertura del calciomercato estivo, parla anche Piero Ausilio . Ecco le dichiarazioni del direttore sportivo dell’Inter, riportate da gianlucadimarzio.com. “ Il rinnovo di Inzaghi arriverà . Penso sia un percorso naturale quello del rinnovo di contratto di Inzaghi. Se lo è meritato , e poi è anche un discorso di piacere di lavorare in un certo modo anche l'idea di iniziare la stagione con un contratto dell'allenatore, che deve essere al centro del progetto della squadra.

Hai bisogno che l'allenatore si senta tutelato e protetto. Non che possa non accadere con un anno di contratto perché poi alla fine ci stiamo abituando ad avere tanti anni davanti prima di poter interrompere un rapporto e non sarebbe assurdo pensare di iniziare un lavoro a luglio e pensare di completarlo a scadenza naturale ma con l'allenatore è un po' diverso. Perché ha la responsabilità della squadra, deve sentirsi forte di una società che lo stima, lo supporta e lo fa sentire importante perché è il ruolo è più strategico della società.