FCIN1908 / Inter, slittano le visite mediche di Josep Martinez

Come appreso da FCIN1908.it, slittano le visite mediche di Josep Martinez in casa Inter: non saranno martedì

Come appreso da FCIN1908.it, slittano le visite mediche di Josep Martinez in casa Inter. Non saranno martedì (domani, ndr), come inizialmente previsto, ma nei prossimi giorni. La data esatta è ancora da fissare. Qui tutti i termini dell'accordo raggiunto col Genoa per il portiere spagnolo, che diventerà il nuovo vice-Sommer.