Dopo il rinnovo di Barella, in casa Inter c'è attesa per i prolungamenti dei contratti di Lautaro Martinez e Simone Inzaghi . Entrambe le situazioni sono pressoché definite: il capitano ha accettato la proposta nerazzurra e firmerà anche prima della fine della Coppa America.

Il tecnico ha trovato l'accordo su durata e ingaggio. Secondo quanto riportato da Fcinter1908, Inzaghi rinnoverà fino al 2026 e non fino al 2027. Per questo motivo, con un solo anno di rinnovo ha aumentato la richiesta a 7 mln di euro l'anno. Se l'Inter avesse accettato di prolungare fino al 2027 l'ingaggio sarebbe stato di 6,5 mln. Diventerà così il tecnico più pagato della Serie A, l'annuncio verrà dato per la data del ritiro del 13 luglio.