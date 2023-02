Mercato in saldo positivo ma Inter ancora in alto: grande lavoro di Marotta e Ausilio

"Entusiasmo che non può non condividere con il suo management. Perché è giusto sottolineare come, prendendo a riferimento le ultime quattro stagioni, il saldo entrate/uscite sul mercato dell’Inter sia positivo. Vuol dire che gli investimenti sono stati limitati, ma evidentemente sono state azzeccate molte scelte. In questo stesso arco temporale, nessuno in Italia ha fatto come l’Inter in termini di piazzamento in campionato: secondo posto all’esordio di Antonio Conte, scudetto l’anno successivo, altra piazza d’onore la scorsa stagione, stesso risultato (momentaneo) nel campionato attuale".