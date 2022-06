L’avvocato di Lukaku: “Inter? Tante speculazioni. Al momento nulla da commentare”

Ledure ha risposto alle domande di Si sulle voci che parlano del ritorno a Milano del giocatore

A Sportitalia hanno contattato Sebastian Ledure, legale che si sta occupando in questo momento di Romelu Lukaku. Il giocatore, come noto, non è contento del suo primo anno al Chelsea. Al club inglese non ha trovato il giusto feeling con Tuchel e questo gli è costato più di una panchina e difficoltà nel rapporto in campo con i suoi compagni.