Niente Scamacca, Inter riapre il dossier Balogun: Beto l’alternativa. E Morata…

Sullo sfondo resta Morata: "Lo spagnolo era stato escluso con decisione dalla rosa dei papabili, anche per questioni anagrafiche. Ma a questo punto non è più giusto eliminarlo: è una possibilità remota, legata anche al fatto che l’Atletico scenda dalla famosa richiesta dai 21 milioni di euro. Altre piste sono legate a scenari di mercato oggi non preventivabili, ovvero a giocatori oggi non cedibili ma che verso la fine del mercato cambiano il proprio punto di vista. Ma è possibile che a questo punto l’Inter decida di attendere prima di buttarsi con decisione su un altro obiettivo", chiosa il quotidiano.