Mario Balotelli ha festeggiato l'ultimo dell'anno e si è augurato un 2025 fortunato come tutti. Sui social però ha anche postato una citazione molto particolare per il primo giorno dell'anno: "A quelli che mi hanno attaccato quando ero debole, provateci ora". Un messaggio criptico del quale non si conosce il destinatario. Ma è sicuramente un altro momento delicato per il futuro dell'ex Inter di cui si dice che potrebbe lasciare il Genoa a pochi mesi dal suo arrivo. Aveva convinto Gilardino a dargli una chance nella squadra ligure, ma l'avvento di Vieira sembra avergli tolto spazio e vigore.

La situazione

A proposito del suo futuro, La Gazzetta dello Sport sottolinea che non ci sono appuntamenti in agenda con il club e non c'è una dead line per l'addio anticipato. Intanto lui, dopo una settimana di stop per influenza, oggi si è allenato da solo mentre per i compagni era previsto un giorno di riposo. Se decidesse di restare al Genoa, spiega la rosea, non potrà aspettarsi titolarità garantita dato che l'unico intoccabile della squadra sarebbe in questo momento Pinamonti. Potrebbero crescere le sue occasioni in futuro perché ha mostrato, anche se in pochi minuti giocati, di aver ritrovato una buona condizione.