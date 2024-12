"Il ds Ottolini sta seguendo in prima persona la situazione. Si è parlato nei giorni scorsi di una presunta ricca offerta dal Messico per lui (dal Cruz Azul, in testa alla classifica), ma il Genoa non ha evidenza di ciò. Tocca a Balotelli l’ultima parola. Non solo: il giocatore deve considerare che Ekuban si è fermato di nuovo sabato e le alternative in attacco (Messias è ancora indisponibile) non sono moltissime. In futuro, insomma, potrebbero aprirsi per lui spazi maggiori in campo, in attesa di vedere quali saranno le strategie di mercato a gennaio sull’asse Genova-Bucarest", aggiunge La Gazzetta.