Ex Inter, Balotelli può ripartire dall’Inghilterra: contatti con un club di Championship

Mario Balotelli può ripartire dall’Inghilterra. Secondo quanto riferisce il Sun, il Barnsley – attualmente al sedicesimo posto in Championship – è in contatto con l’attaccante ex Inter e il suo entourage e sta provando a convincerlo.

Il classe 1990 è attualmente svincolato, dopo l’esperienza al Brescia nella passata stagione. L’entourage di Balotelli e i co-proprietari del Barnsley Oakwell Chien Lee e Paul Conway hanno parlato nei giorni scorsi del possibile arrivo dell’attaccante.

Secondo il quotidiano, al momento l’ex calciatore di Inter, Milan, Manchester City, Liverpool, Nizza, Marsiglia e Brescia non è convinto e sta considerando altre opzioni.