Quando sembrava vicino al Genoa, Mario Balotelli sta vedendo sfumare il suo obiettivo di tornare a segnare in Serie A. L'ex calciatore nerazzurro, che nelle scorse ore ha elogiato Pinamonti pubblicamente per la doppietta contro il Bologna, si starebbe allontanando ora dalla squadra di Gilardino da quanto riporta Skysport. "L'affare non si chiuderà", spiega il canale satellitare.

"L’area tecnica del club, infatti, spera che con gli infortuni il peggio sia passato e non avendo perso altri pezzi per strada (al netto della doppietta di Pinamonti e dei giramenti di testa che ha avuto nel finale a causa di un colpo, per cui è stato necessario accompagnarlo in ospedale a fare degli accertamenti) non c’è al momento l’intenzione di intervenire ulteriormente nel mercato degli svincolati per altri attaccanti", hanno spiegato.