Balotelli al Genoa? Attesa la svolta. Lui intanto elogia Pinamonti sui social

Da due a zero a due a due. La rimonta del Genoa sul Bologna ha salvato la panchina di Gilardino e forse anche l'approdo di Balotelli al club rossoblù. A dare una speranza alla squadra genoana Andrea Pinamonti, ex Inter proprio come SuperMario che presto potrebbe arrivare a dargli una mano un attacco come l'allenatore ha chiesto.