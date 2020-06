Inter, svolta inaespettata? Mundo Deportivo: “Barça, raffreddato l’affare Lautaro perché…”

In Spagna si parla quotidianamente di Lautaro Martinez e di come il Barcellona continui senza sosta il pressing sull’Inter per lasciarlo partire. Ma non negli ultimi giorni, nei quali lo scenario sembra essere cambiato. Il primo obiettivo del club catalano non sembra infatti essere più il Toro, ma il ritorno di Neymar, come conferma Francesc Aguilar del Mundo Deportivo: “Il Barça ha raffreddato il più possibile l’operazione Lautaro Martínez e lavora con discrezione sulla questione Neymar. Non ha fretta, contando che ci sarà un mercato esteso fino a ottobre. La cosa più urgente è cedere qualcuno o fare scambi per sistemare il bilancio. Il Barça vuole approfittare del resto della Liga e della Champions League per provare a rivalutare alcuni dei suoi giocatori e convincere gli altri che la cosa migliore per loro è essere ceduti, andare in prestito o essere scambiati”.