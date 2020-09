CdS – Il Barça insiste per Lautaro. E l’Inter ci penserebbe attentamente davanti a quest’offerta

Secondo il Corriere dello Sport, il Barcellona non ha smesso di pensare a Lautaro Martinez come rinforzo per l’attacco. Si tratta ovviamente di un’operazione molto complicata e non connessa all’affare Vidal, ormai in dirittura d’arrivo, ma i catalani puntano forte sul Toro, visto che “l’area tecnica blaugrana e Messi considerano il numero 10 nerazzurro un innesto importante e futuribile. Ieri il Mundo Deportivo ha parlato di oltre 15 riunioni, quasi tutte telematiche, fatte tra i manager spagnoli, quelli interisti e i rappresentati del calciatore, volati la scorsa settimana in Catalogna per parlare faccia a faccia con il ds Planes. Certi numeri sono inequivocabili e testimoniano un interesse concreto”, spiega il quotidiano.

TRATTATIVA DIFFICILE – Il Barcellona, al momento, non ha liquidità per soddisfare le richieste economiche dell’Inter e, per sbloccare l’affare, potrebbe mettere sul tavolo contropartite tecniche come Suarez e Firpo. I catalani, tra l’altro, prima devono vendere e stanno avendo difficoltà nel farlo con Coutinho e Dembelé ancora in Catalogna, sebbene siano sul mercato. L’Inter non farà sconti e anzi è pronta a discutere con Lautaro del rinnovo di contratto, aumentando lo stipendio che attualmente è di 2,3 mln annui. “Anche l’Inter, però, se dovesse ricavare dalla partenza del suo talento una plusvalenza importante inserendo pure in rosa due elementi del valore del Pistolero Suarez e di Firpo, ci penserebbe attentamente”, scrive il Corriere dello Sport che non esclude che il Barça avanzi una proposta di 50 milioni più le due contropartite tecniche.