Marca – Barcellona, ritorno di fiamma per Lautaro: due contropartite per l’Inter?

Lautaro Martinez resta nei radar del Barcellona: il Toro è valutato 80 mln di euro dall'Inter, il club catalano studia soluzioni alternative

Le linee guida dettate da Zhang alla dirigenza sono chiare ed appare inevitabile attendersi una cessione illustre in estate. Uno dei nomi caldi in uscita, oltre a Bastoni, è Lautaro Martinez. L'attaccante nerazzurro, dopo una grande stagione con tanto di record personale dal punto di vista realizzativo, resta un profilo che piace alle big d'Europa. Come riporta Marca, il Barcellona è sempre interessato al Toro. "L'Inter ha intenzione di mettere in vendita Lautaro al prezzo di 80 mln di euro. Il Barça potrebbe presentare soluzioni alternative, inserendo nell'affare giocatori comeDepay oPjanic", scrive il quotidiano.