Sky – Inter, Lautaro Martinez l’ultimo dei cedibili: “Club disposto anche a…”

Tutti tranne Lautaro Martinez. L’Inter non ha alcuna intenzione di cedere il Toro: lo ha svelato Sky Sport

Tutti tranne Lautaro Martinez. L’Inter non ha alcuna intenzione di cedere il Toro, grande protagonista della scorsa stagione nerazzurra. Fresco di rinnovo, l’argentino è considerato centrale nel progetto, per presente e futuro. Secondo Sky Sport,“Lautaro Martinez è l'ultimo dei cedibili. L'Inter vuole fare di tutto per tenere il "Toro", anche a costo di sacrificare qualcuno al suo posto. Non solo sostenibilità finanziaria, però: Zhang ha dichiarato apertamente l'ambizione del club nerazzurro, che anche la prossima stagione lotterà per vincere”, si legge.