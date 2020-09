Inter, il Barcellona informa: “Lautaro pista fredda”. E teme un’altra big: e non è il Real

Tutte le big d’Europa hanno messo gli occhi su Lautaro Martinez. L’interesse del Barcellona è di ormai lunga data, il Real Madrid lo osserva ma ha smentito categoricamente una possibile trattativa per lui con l’Inter. E sullo sfondo c’è sempre il Manchester City, che, come informa ESPN, fa paura ai catalani: “A Barcellona credono che possa esserci il City su Lautaro, ma non il Real Madrid. Allo stesso modo, l’operazione di Lautaro per il Barcellona “è molto fredda”, ha detto il club”, scrive un giornalista dell’emittente.