Lautaro? In Spagna lanciano il nome di un altro intoccabile dell’Inter: “Il Barça ne va matto”

L’asse tra Inter e Barcellona potrebbe aprire una nuova pista di mercato. Secondo quanto riportato in Spagna da Don Balòn, infatti, i blaugrana non avrebbero messo nel mirino solo Lautaro Martinez, grande e primario obiettivo di mercato. No, in Catalogna avrebbero richiesto anche Alessandro Bastoni, vero gioiello nerazzurro. Il difensore mancino, rivelazione della stagione della squadra di Antonio Conte, si è messo in luce grazie a grande costanza di rendimento, classe e lucidità negli interventi difensivi. A 21 anni, Bastoni rappresenta uno dei migliori giovani difensori mancini in circolazione, capace com’è di giocare sia in una difesa a quattro sia in una difesa a tre.

Ecco perché il presidente del Barcellona, Bartomeu, sarebbe letteralmente pazzo di lui. Di certo, riferisce Don Balòn, l’Inter non se lo lascerà scappare tanto facilmente. Un’eventuale trattativa, per il Barça, non si preannuncia affatto economica…

(Fonte: donbalon.com)