Inter, cessione pesante vicina: “Per Conte fuori dal progetto”. Patto per chiudere con una big

In entrata, almeno per il momento, i nomi sotto la lente d’ingrandimento sono Kumbulla, Tonali e Cavani. Senza contare i possibili movimenti in seguito all’eventuale partenza di Lautaro Martinez. Ma l’Inter è molto attiva anche sul fronte cessioni. Dopo l’addio a titolo definitivo di Icardi, infatti, i nerazzurri dovranno definire presto anche la situazione relativa al futuro di Ivan Perisic. Il croato sul futuro è stato chiaro sulla volontà di restare al Bayern Monaco. Dal canto suo, il club bavarese ha chiesto e ottenuto dall’Inter più tempo per negoziare l’eventuale riscatto rispetto ai termini fissati lo scorso anno. Un patto, quello stipulato fra le due società, che potrebbe essere il veicolo per una futura definizione dell’affare:

“C’è stata una stretta di mano virtuale tra dirigenti per consentire al Bayern di riscattare Perisic più avanti. L’Inter conta di fare cassa col croato che non è una priorità della prossima stagione. Antonio Conte non vede Perisic tra i protagonisti del proprio progetto per la stagione che verrà e anche il croato gradirebbe la permanenza in Baviera. I club sono già assestati su un gentlemen agreement per impostare tutto più avanti“, scrive calciomercato.com.

(Fonte: calciomercato.com)