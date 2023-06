CdS – Diktat Zhang, non è scontato che Barella resti: “No scambi, solo cash. Lo scenario”

La parola incedibile, in casa Inter, sarà usata con molta cautela in questa estate di mercato. Questo è quello che fa intendere il Corriere dello Sport

"Alla luce del diktat di Zhang, ovvero che per comprare occorre prima vendere, non è il caso di dare per scontato che Barella resti alla Pinetina. Vero è che, per caratteristiche, è tra gli elementi fondamentali dell’impianto di gioco costruito da Inzaghi. Se dovesse arrivare un’offerta di una certa entità, però, sarà inevitabile ascoltarla".