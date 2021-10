CM – Inter, sì di Barella per rinnovo: le cifre. Anche se il Liverpool di Klopp…

Si avvicina il prolungamento di contratto di Barella con l'Inter, nonostante il forte interesse del club inglese

Si avvicina il rinnovo di Nicolò Barella in casa Inter. Questi gli aggiornamenti da Calciomercato.com sul prolungamento di contratto del centrocampista, grande protagonista in positivo nell'inizio di stagione dei nerazzurri di Simone Inzaghi: "L'Inter ha il sì di Barella per il rinnovo di contratto. Quinquennale a 5 milioni di euro a stagione per il centrocampista sardo, prossimo capitano nerazzurro, con buona pace del Liverpool: Klopp sognava l'italiano per il suo reparto mediano, ma non ci sarà niente da fare. Barella proseguirà la sua carriera all'Inter".