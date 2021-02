Barella tesoro per l’Inter. Futuro? Il club ha già scelto: “Non appena si potrà, ecco la mossa”

Il club nerazzurro si prepara a blindare il suo gioiello: secondo La Gazzetta dello Sport, presto ci sarà una proposta di rinnovo

Nicolò Barella è assolutamente il presente e il futuro dell'Inter. Al giorno d'oggi il centrocampista è inamovibile per Antonio Conte e lo sarà anche per i prossimi anni in nerazzurro. Ecco perché, spiega La Gazzetta dello Sport, il club ha già pronta la mossa: "Nicolò ha 24 anni e una personalità fuori dal comune. È un esempio per tutti, per il modo di lavorare, l’umiltà e la voglia di migliorarsi sempre. L’Inter ha fatto un sacrificio enorme per acquistarlo ma adesso nessuno di ricorda dei 40 e passa milioni spesi. Non solo perché il suo valore è raddoppiato ma perché oggi Nicolò è un tesoro per il club, il simbolo del futuro. Il contratto è ancora lungo (scadenza 2024) ma è chiaro che non appena si potrà, andranno riviste delle condizioni. Per scoraggiare eventuali pretendenti e anticipare le intenzioni future".