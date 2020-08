Bartomeu: “Lautaro? Affare interrotto in accordo con l’Inter. Messi vuole restare al Barça”

Una lunga intervista concessa al quotidiano catalano Sport, per parlare del presente ma soprattutto del futuro del Barcellona. Anche in ottica mercato. Josep Maria Bartomeu, presidente del club blaugrana, ha parlato anche dell’affare Lautaro Martinez, confermando che al momento la trattativa con l’Inter è ferma. Una battuta anche su Messi, grande sogno di mercato dei nerazzurri:

LAUTARO – Il Barça ha parlato con l’Inter Lautaro per diverse settimane, ma i colloqui sono stati interrotti di comune accordo con l’Inter. La situazione non invita a grandi investimenti.

MESSI – “Lui l’ha detto molte volte: vuole terminare la sua carriera al Barcellona. Ha ancora 3-4 anni di calcio”.

CORONAVIRUS – “Colpisce principalmente quelli più grandi: ci sono problemi dovuti alla mancanza di entrate commerciali. Non ci sono biglietti, né musei, né negozi, né box VIP. Il Barça è il club al mondo che entra di più, quindi è il più colpito. Ciò non significa che non siamo noi a entrare di più, ma l’impatto è uno dei più grandi in Europa. Le piccole e medie imprese sono molto meno colpite perché il loro reddito dipende essenzialmente dal reddito televisivo, che è ancora garantito. Nel nostro caso, la televisione rappresenta il 25 percento del budget. Il resto sono redditi da lavoro. Quindi è il momento di ringraziare gli sponsor, che continuano a scommettere sul Barça nonostante il fatto che anche le loro aziende stiano soffrendo.