GdS – Messi, al Barça accade “l’impensabile”. C’è una situazione nuova che fa sognare l’Inter

Come vi abbiamo riportato ieri, anche in Spagna hanno iniziato a parlare con insistenza di una possibilità Leo Messi per l’Inter. L’autorevole testata Marca, infatti, ha proposto un viaggio all’interno del colosso proprietario dei nerazzurri, Suning, che non avrebbe problemi a ricoprire d’oro l’argentino pur di averlo a Milano. La Gazzetta dello Sport sottolinea quello che sarebbe un punto di partenza importante per realizzare un sogno che sembrava impensabile: ovvero che a Barcellona stanno iniziando a considerare un futuro nuovo per la Pulce. Scrive il quotidiano:

“Anche in Spagna iniziano a temere l’assalto di Suning a Leo Messi. Al momento l’argentino si sta allenando in vista del ritorno in campo europeo contro il Napoli, ma il fatto che a Barcellona si possa considerare un nuovo futuro per la Pulce è un punto di partenza importante per l’Inter. Ieri il quotidiano sportivo Marca ha messo in guardia il Barça, snocciolando i numeri impressionanti di Suning (…). Tra calcio e affari, l’accoppiata Zhang più Messi sarebbe davvero esplosiva (…). Il contratto di Leo scade nel 2021: per ora la Pulce non ha manifestato l’intenzione di lasciare la Catalogna. Ma se dovesse succedere, l’Inter e Suning sarebbero pronte“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)