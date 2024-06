Sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista di Sport Mediaset, ha risposto così alle indiscrezioni su un interesse dell'Inter nei confronti di Federico Chiesa, attaccante della Juventus in scadenza nel 2025 con il club bianconero:

"Sembra ci sia un interesse reale per quella che l'altro giorno era una provocazione, ovvero Chiesa. Per tanti non funzionerebbe nel 3-5-2 di Inzaghi, ma Simone spesso riesce a trasformare i giocatori e a fargli toccare delle vette mai toccate. Basti pensare a Calhanoglu e Dimarco. Si è inserito fortemente il Napoli, Conte lo stima tantissimo. C'è la Roma".