Su Bastoni gli occhi di Guardiola. Ma c’è prima da capire se l’Inter…

Il difensore nerazzurro è stato valorizzato da Conte e ora i 31 mln spesi per portarli al club nerazzurro sembrano una cifra normale

Il mercato dell'Inter prevede dei sacrifici in uscita. Tra i nomi dei giocatori più appetibili dai grandi club c'è Alessandro Bastoni. Il giocatore, secondo il suo agente, sta bene in nerazzurro e ha quasi rinnovato. 31 i mln spesi dal club per acquistarlo. Erano sembrati un'enormità anche per l'età del calciatore e per le sue esperienze pregresse ma il giocatore ha dimostrato di essere abbastanza in gamba da valerli tutti. Ha conquistato Conte e i tifosi interisti.