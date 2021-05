FCIN1908 / Inter, l’agente di Bastoni ancora in sede: si lavora al rinnovo

Dopo essere arrivato ieri nella sede dell'Inter, Tullio Tinti agente del difensore è tornato per parlare del contratto del giocatore

In casa Inter, dopo l'addio di Conte, si pensa al futuro e a quello che sarà il prossimo tecnico dei nerazzurri. Ma quello del tecnico non è l'unico argomento di cui si sta occupando la dirigenza nerazzurra. In attesa di rendere noto chi guiderà la squadra nella prossima stagione, il club lavora per il futuro e pensa ai rinnovi di alcuni giocatori fondamentali.