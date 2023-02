Daily Mail – Tottenham, Bastoni è complicato. L’obiettivo è un altro

Sono di queste ore le voci che parlano di un rinnovo per Bastoni ancora incerto. La scadenza del suo contratto è giugno 2024 e Beppe Marotta questa sera si è detto ottimista per un suo eventuale rinnovo (come su quello di Calhanoglu). "Sempre ottimista", la frase dell'ad incalzato dai cronisti sui prolungamenti di contratto.

In Inghilterra parlano dell'interesse del Tottenham per il centrale nerazzurro ma in una chiave particolare. Il Daily Mail spiega che con il rinnovo sul tavolo sarà difficile per gli Spurs arrivare al giocatore, così come a Skriniar ormai destinato al PSG. Per questo il club inglese starebbe orientandosi verso nuovi obiettivi: Marc Guehi del Crystal Palace, per esempio.